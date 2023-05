Gymnasium Lilienfeld: Mathematik-Genies holten sich Preise

Das Gymnasium Lilienfeld nahm heuer wieder am internationalen Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teil. 375 Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur achten Klasse stellten sich den Aufgaben. Am 16. März 2023 stellten sich 375 Schüler von der 1. bis zur 8. Klasse den schwierigen Aufgaben.

Bei der schulinternen Siegerehrung gratulierten Direktor Josef Heindl und Schulkoordinatorin Karin Ramel den besten Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Urkunden und Sachpreisen. Ermöglicht wurde dies Dank der Sponsoren Spar Binder, Billa Lilienfeld, Libro, Bistro O. Kult, Firma Schmid Schrauben Hainfeld, Rieder Busreisen, Busunternehmen Kaufmann, Stadtgemeinde Lilienfeld und dem Verein der Freunde und Förderer des Gym-Lilienfelds.

Mit 105 Punkten erreichte Julian Schmirl, zweite Klasse, in der Kategorie Benjamin den zehnten Platz in der niederösterreichischen Landeswertung. Anna Eckmaier, siebte Klasse, erzielte in der Kategorie Student mit 73,75 Punkten landesweit den elften Platz.

Die Mathe-Genies am Gymnasium Lilienfeld

Kategorie Benjamin

1. Klasse: 1. Oskar Enne, 2. Philip Bachmann, 3. Lara Polder, 4. Jonathan Schmidt, 5. Julian Tiefenbacher

2. Klasse: 1. Julian Schmirl, 2. Katharina Manhart, 3. Lena Köberl, 4. Daniel Jagsch, 4. Michael Oberleitner

Kategorie Kadett

3. Klasse: 1. Johannes Brand, 2. Sebastian Schmölz, 3. Vlado Martic, 3. Helena Ulreich, 5. Lea Renz

4. Klasse: 1. Johanna Ihrybauer, 2. Leonidas Rotteneder, 3. Alexander Weißenböck, 4. Sebastian Steiner, 5. Lorenz Oberleitner

Kategorie Junior

5. Klasse: 1. Jonathan Latour, 2. Ruth Köberl, 3. Jakob Glöckler, 4. Leo Nutz, 5. Nicole Safer

6. Klasse: 1. Rafael Tiefenbacher, 2. Mika Meindorfer, 3. Jakob Sysel, 4. Lea Pramberger, 5. Sebastian Tod

Kategorie Student

7. Klasse: 1. Anna Eckmaier, 2. Leonie Pfeffer, 3. Elias Gruber, 4. Lukas Schneider, 5. Ines Köberl

8. Klasse: 1. Julia Weissenböck, 2. Florian Zöchling, 3. Michael Pfeffer, 4. Kilian Tanzberger, 5. Lukas Thron

