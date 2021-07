Hafenecker: "Wurde teilweise Axtmörder gleichgestellt" .

Der Kaumberger FPÖ-Nationalratsabgeordnete will sich nach seiner Covid-Infektion am Mittwoch freitesten lassen, um am Donnerstag wieder die Arbeit als Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss aufnehmen zu können. Er beklagt eine "politisch motivierte Hetzkampagne gegen seine Person".