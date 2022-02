13 Flüchtlinge in Klammgruberhof angekommen

Über 20 Jahre diente der Klammgruberhof in Bernau als Flüchtlingsunterkunft – und sorgte immer wieder für Schlagzeilen wegen Polizeieinsätze aufgrund diverser Vorkommnisse. Das sorgte mitunter für Unmut in der Hainfelder Bevölkerung.

Im November 2019 erfolgte das Aus: Der Klammgruberhof wurde wegen sinkender Asylwerberzahlen im Einvernehmen mit dem Betreiber geschlossen (die NÖN berichtete).

Im Februar 2022 nun die plötzliche Wiedereröffnung des leer stehenden Gasthofes, erneut als Herberge für Flüchtlinge. „Nachdem die Asylanträge in den letzten Monaten allerdings stark angestiegen sind, hat die Asyl-Fachabteilung des Landes Niederösterreich nunmehr mit der Zuweisung begonnen“, begründet Edda Kuttner vom Büro des zuständigen FPÖ-Landesrates Gottfried Waldhäusl. Immerhin wurden in den letzten Monaten, so Kuttner, bundesweit über 1.000 Asylanträge gestellt. „Die anhaltende Migrantenflut führte im Vorjahr zu bundesweit insgesamt 42.000 Asylanträgen“, erläutert sie.

23 Flüchtlinge wurden dem Ortschef angekündigt

„13 Syrer, lauter Männer, sind Mitte letzter Woche im Klammgruberhof eingezogen“, berichtet Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle (SPÖ). Er sei zwar vom Land darüber informiert worden, dass vorerst 23 Personen kämen, die Stadt hätte aber keinen Einfluss auf die Nutzung des Quartiers. Er ist aber froh, „dass – im Sinne der raschen Integration – im von der Stadt abgelegenen Gasthof keine Familien mit Kindern untergebracht wurden“. Diese seien, meint Pitterle, direkt in der Stadt besser aufgehoben. Dies hätte die Erfahrung gezeigt. Mit der Exekutive ist er präventiv in Kontakt. Er ist aber zuversichtlich, dass es zu keinen Problemen kommt. Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner bestätigt, dass man „die Situation vor Ort im Auge behalten wird“.

Klare Ablehnung zur Aufnahme von Asylwerbern in Hainfeld kommt von FPÖ-Gemeinderat Peter Terzer: „Nachdem unsere Stadtgemeinde schon von der Flüchtlingswelle 2015 und 2016 massiv betroffen war, lehnen wir Freiheitlichen die Unterbringung von 23 neuen Asylwerbern, bei welchen es sich noch dazu ausschließlich um junge Männer handeln dürfte, entschieden ab.“ Erst via NÖN erfuhr ÖVP-Stadtrat Christian Köberl von der Wiedereröffnung. „Eine Information der Gemeinde wäre begrüßenswert gewesen“, meint er.

Stets um Integration neuer Mitbürger bemüht, ist Franz Witzmann vom „Comedor del Arte“, dem Begegnungsraum für „Hiesige und Zuagroaste“. „Wir werden natürlich wieder unterstützen“, versichert er.

