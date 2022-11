Zöchling riss Zementwerk ab – Mega-Projekt vollendet

„Es ist vollbracht. Das Zementwerk Kirchbichl ist Geschichte“, sagt Günter Sandhacker, Geschäftsführer bei der Firma Zöchling.

Das Hainfelder Unternehmen hat in einer rund 17-monatigen Bauzeit knapp 215.000 m³ umbauten Raum verwertungsorientiert rückgebaut und so 120.000 Tonnen qualitätsgesichertes Recyclingmaterial produziert. Kürzlich fand die aktuell größte Abbruchbaustelle Österreichs ihr erfolgreiches Ende.

„Das Besondere an diesem Projekt war, dass eine Recyclingquote von 98 Prozent erreicht werden konnte.“

Das ehemalige Perlmooser Zementwerk stellte 1997 den Drehrohrofenbetrieb ein und wurde zwei Jahre später von der Firma Schretter & Cie mit Hauptsitz in Vils im Außerfern erworben, als Zementmahlwerk weiterbetrieben und später jedoch auch eingestellt. Das gesamte Werksareal wurde in der Folge an die Balmung Medical Handel GmbH veräußert. Balmung errichtet hier nun den Tiroler Firmensitz mit den Schwerpunkten „Forschung und Entwicklung“, der 150 moderne Arbeitsplätze schaffen soll.

Im Zuge dieses Neubauprojektes wurde ein erfahrenes Rückbauunternehmen mit Knowhow im Bereich großvolumigen Industrieabbruchs und Schadstoffsanierung gesucht. Die Zöchling Firmengruppe erhielt im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens den Zuschlag und begann im Mai letzten Jahres mit den Abbrucharbeiten.

„Das Besondere an diesem Projekt war, dass eine Recyclingquote von 98 Prozent erreicht werden konnte. Es wurden so rund 100.000 Tonnen Recyclingmaterialien - Beton und Ziegel - hergestellt, die dem Sekundärrohstoffmarkt als wertvolles Tragschichtmaterial wieder zugeführt werden konnten. Rund 4.000 Lkw-Fuhren wurden so eingespart“, führt Sandhacker aus.

Das Bestandsareal bestach durch schwere Bauteile und riesige Gebäudehöhen wie die 60 Meter hohe Siloanlage, die die größte Herausforderung darstellte. Mittels 140 Tonnen schwerem Seilbagger mit Abrissbirne und mit Österreichs größtem Longfront-Abbruchbagger konnte diese Aufgabe erledigt werden.

Weiters wurden Fundamente mit einer Stärke von rund sechs Metern, vorgefunden und mittels eines 12-Tonnen-Freifallhammers abgebrochen. Das Abbruchmaterial wurde innerhalb eines halben Jahres mit mobilen Aufbereitungsanlagen gebrochen und wiederverwertet. Nach 1,5 Jahren Bauzeit ist das Projekt nun erfolgreich abgeschlossen.

