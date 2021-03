Winterrückkehr kurz vor Frühlingsbeginn im Bezirk Lilienfeld, zum Teil schlechte Sicht und Schneematsch auf den Straßen. Diese Bedingungen machen es den Fahrzeuglenkern schwer.

Am Mittwoch wurde die rutschige Fahrbahn einer Pkw-Lenkerin auf der B 18 am Gerichtsberg zum Verhängnis. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte mit diesem rund 30 Meter in den Straßengraben. Die Rettung brachte die Lenkerin mit leichten Verletzungen ins Spital. Die Hainfelder Feuerwehr barg den Wagen mit dem Kran des Wechselladefahrzeugs.