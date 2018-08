Umfangreiche Sanierungsarbeiten am Kanal- und Wasserleitungsnetz stehen im Sommer am Programm. Im Bereich Gartenweg wird aktuell vom Gemeindezentrum bis zur Mittelschule die Wasserleitung zur Gänze getauscht. „Die Kanalsanierung erfolgt punktuell anhand der überlieferten Daten des Kanalleitungskatasters. Die Arbeiten sollen bis Oktober fertiggestellt sein“, informiert Bürgermeister Albert Pitterle.

Für die Wasserleitung sind 135.000 Euro brutto budgetiert, für den Kanal 103.000 Euro brutto, für den Straßenbau 172.000 Euro brutto.

Bauamtmitarbeiter Thomas Schweiger, Stadtamtsdirektor Oliver Speck, Gemeinderat Peter Sperl, Ausschussvorsitzende Anita Zehetmayer, Gemeinderätin Sandra Bauer, Bürgermeister Albert Pitterle, Stadtrat Norbert Scharaditsch, Gemeinderätin Monika Kahlfuß, Vizebürgermeister Andreas Klos, Gemeinderätin Veronika Wochner und Sportstadtrat Johann Schildbeck beim Campingplatz. | Robert Steineck

Ein Batzen Geld fließt aber auch in die Erneuerung der Beleuchtung. Am Campingplatz wurde die Wegebeleuchtung auf eine zeitgemäße, dem Stand der Technik entsprechende und energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt. Doch nicht genug: „Im Herbst wird im Bereich der Bushaltestelle Klammhöhe eine neue LED-Straßenbeleuchtung aufgestellt. Für diese Baumaßnahmen werden rund brutto 25.000 Euro investiert“, kündigt Pitterle an.