„LaVita“ will die Freude am Tanz wieder steigern

Die Corona- Pandemie hat die Menschen in den vergangenen Jahren dazu gezwungen, Kontakte zu reduzieren und auf Abstand zu gehen. Obwohl mittlerweile wieder Großevents stattfinden können, bleiben viele dennoch auf Distanz.

Diese Beobachtung macht auch der Tanzsportclub „LaVita“ in Hainfeld. Dessen Betreiber, Manfred und Ursula Seemayer, verzeichnen - trotz aktueller Ballsaison - kein zunehmendes Interesse am Tanz. „Leider hat sich seit der Pandemie alles reduziert. Auch das Tanzen. Die Menschen sind vorsichtiger geworden“, sind sich die Seemayers einig.

Auch die Auffrischungen bei bereits erworbenen Tanzkenntnissen seien seit der Pandemie deutlich zurückgegangen. Wobei die Seemayers anmerken, dass jene, die zu Wiederholungsstunden kommen, auch sehr viel Spaß an der Bewegung zeigen. „Wir sind auch ein Tanzsportclub für Turnierpaare und durften im ersten Corona-Jahr kein Training und keine Kurse abhalten. Viele Menschen haben sich leider in dieser Zeit ein anderes Hobby gesucht“, bedauert Manfred Seemayer.

Ein Hobby für ganz besondere Menschen

Doch er und seine Gattin hoffen, dass sich durch Sendungen wie „Dancing Stars“ und Werbung wieder mehr Menschen „für diesen wunderbaren Sport begeistern können.“ Denn mit dem Tanz gehen zahlreiche positive Aspekte einher wie bessere Körperkoordination, motorische Kreativität und mehr Sensibilität für Rhythmus und Musik. Nicht genug: erhöhte Konzentrationsfähigkeit, soziale Interaktion, ein gesteigertes Selbstbewusstsein und noch vieles mehr kann Tanz fördern.

Besonders beliebt sind „Rhythmen wie Samba, Salsa, Cha Cha Cha und Discofox, der auch als Foxtrott getanzt werden kann“, erzählt Manfred Seemayer, denn: Obwohl das Einstudieren von Tänzen gerade bei Schulbällen üblich ist, beobachtet er, dass insbesondere Menschen ab 50 gerade wieder die Freude am Tanzen entdecken. „Jüngere sind am Gesellschaftstanz leider nicht so interessiert“, bedauert er indes.

Doch wer in den Tanz, egal ob Jung oder Junggeblieben, reinschnuppern will, hat im Club „LaVita“ in Hainfeld jederzeit Gelegenheit. Es werden Einzelstunden angeboten, aber nicht nur: Denn die Club-Betreiber planen für interessierte Tanzeinsteiger im Frühjahr neue Kursaktivitäten. „Da mein Mann und ich Funktionäre sind, dürfen wir an keinen Turnieren als Tänzer teilnehmen. Wir organisieren und tanzen aber auch selbst noch für Shows“, verrät Ursula Seemayer und fügt stolz an: „Unser Turnierpaar Eduard und Brigitte Pranz ist vergangenes Wochenende erstmals bei der Vorarlberger Senioren-Meisterschaft in Wolfurt gestartet und hat in seiner Klasse den vierten Platz erreicht.“

Das Turnierpaar tritt, sowohl in ganz Österreich als auch im angrenzenden Ausland, an. Außerdem erzählt Ursula Seemayer, dass in ihrem Tanzsportclub Menschen mit besonderen Bedürfnissen trainiert werden und die Seemayers daher diese für die „Special Olympics“ ausbilden möchten. „Wir werden hoffentlich auch selbst - als Club - wieder ein Turnier veranstalten können“, sagen die Seemayers. Sie beide sehen mit einem optimistischen Blick in die Zukunft.

