Bierstammtisch feiert den 100er

Seit mehr als zehn Jahren gibt es jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr den Bierstammtisch im Gasthaus Haginvelt von Mario Streimetweger. Die Gründung geht auf die Ausbildung von Andreas Knapp zum Diplom-Biersommelier zurück.

„Ich bin voller Euphorie und Elan von der Ausbildung zurückgekommen und habe mit Mario gemeinsam die Idee zum Stammtisch geboren“, erinnert sich Knapp. „Für mich war die interessante Welt der Biere immer schon ein spannendes Thema. Ich habe durch unseren Stammtisch kennengelernt, wie vielfältig Bier sein kann“, ergänzt Streimetweger.

2012 fand der erste Stammtisch statt. Anfangs noch zwölf Mal im Jahr, nun gibt es in den Sommermonaten Juli und August eine Sommerpause. Meist gibt es ein Thema, zu dem passende Biere präsentiert werden, es kommen aber auch kleine Brauereien zu Besuch. So haben unter anderen Kurt Tojner von der Rodauner Biermanufaktur und Evelyn Bäck von der Hopfenspinnerei am Stammtisch ihre Biere vorgestellt. Auch Ausflüge zu Brauereien wurden schon unternommen.

Am 2. November ist es jetzt soweit: Der Stammtisch findet zum 100. Mal statt. Dafür haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. „Wir haben einige Raritäten und besondere Biere zusammengetragen, um das Jubiläum gebührend zu feiern“, erläutern Streimetweger und Knapp. Dazu gibt es bierige Schmankerln aus der Küche.

Alle Bierinteressierten sind herzlich eingeladen. Die Verkostung findet gegen freie Spende statt.