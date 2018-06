Es sind lauter dringend notwendige Sanierungen, für die die Stadtgemeinde in nächster Zeit ordentlich in die Tasche greifen muss. Das wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Wichtige Sanierungen für die Stadt

So werden die Sanierungsarbeiten an der alten Friedhofsmauer fortgesetzt, 102.000 Euro dafür aufgewendet. In der Friedhofsgasse werden überdies die Wasserleitung, der Kanal und die Straße erneuert. „Dafür haben wir rund 200.000 Euro vorgesehen“, sagt SP-Bürgermeister Albert Pitterle. Die im Vorjahr in die Wege geleitete Sanierung der Nepomukbrücke über den Fliedersbach wird jetzt umgesetzt. „

Diese Brücke ist in die Jahre gekommen“, sagt Pitterle. Was alle Fraktionen freut: Hainfeld tritt von 2019 bis 2022 zum dritten Mal der NÖ Stadterneuerung bei. „Ohne die Förderung durch diese Aktion hätten wir viele Projekte in der Stadt nicht so schnell umsetzen können“, meint Pitterle und verweist auf die 2015 umgesetzte „Hainfelder Kulturmeile“ als nur ein Beispiel für ein gelungenes Stadterneuerungsprojekt. Bisher wurden 21 Projekte realisiert. Jetzt werden neue Arbeitsgruppen gegründet.

Der FP-Dringlichkeitsantrag, in dem die Blauen auf das voranschreitende Zuwachsen heimischer Bäche durch eingeschleppte Pflanzen wie den japanischen Staudenknöterich hinweisen, wurde an den Gölsenwasserverband weitergeleitet“, sagt Pitterle.

Ein weiterer FP-Antrag, in dem wegen ständiger Vermüllung ein Aufstocken der Anzahl der Mülltonnen bei den Kettenanlegeplätzen am Gerichtsberg gefordert wurde, erhielt lediglich die Stimmen der FPÖ. „Der Antrag für mehr Mülleimer am Kettenanlegeplatz am Gerichtsberg wurde abgelehnt, da dadurch der Mülltourismus gefördert wird und die Hainfelder Gebührenzahler zum Handkuss kommen“, begründet dies Pitterle. Zustimmung fand hingegen der FP-Antrag zu einer Resolution gegen fragwürdige Kunstaktionen.