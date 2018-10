In Österreich werden aufgrund des Altlastensanierungsgesetzes alte Gewerbe- und Industriestandorte systematisch erfasst und auf etwaige Umweltgefährdungen untersucht. Auch in Niederösterreich wurden derartige Erfassungsprojekte durchgeführt. „Bei ehemaligen Putzereien liegen erfahrungsgemäß häufig Untergrund- und Grundwasserverunreinigungen vor“, erklärt dazu Martin Angermaier von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes NÖ.

Bei der ehemaligen Hainfelder Putzerei Heilmeier führte dies 2013 zu einer Einstufung als Altlast, da dort Grundwasserverunreinigungen mit Tetrachlorethen festgestellt wurden. Dabei handelt es sich um ein Lösungsmittel, das bis in die 1980er-Jahre in Putzereien eingesetzt wurde. „Der Verunreinigungsbereich im Grundwasser, die so genannte ,Schadstofffahne‘, hat eine Länge von rund 200 Metern. Aufgrund des geringen Grundwasserdurchflusses ist die Fahnenlänge aber weitgehend stabil“, erläutert Angermaier.

Bürgermeister Albert Pitterle begrüßt, „dass diese Altlast endlich beseitigt wird“

In weiterer Folge wurde unter der Projektträgerschaft der Stadtgemeinde Hainfeld ein Sanierungsprojekt entwickelt, das Anfang 2018 behördlich bewilligt wurde. Dieses Projekt sieht vor, das Grundwasser abstromig zu erfassen und über eine Aktivkohleanlage zu reinigen. Im Jahr 2018 wurden bereits erste bauliche Vorbereitungsmaßnahmen umgesetzt. Die gesamte Sanierungsanlage, ein Sperrbrunnen samt Aktivkohlefilter, wird voraussichtlich bis Mitte 2019 fertiggestellt sein. „In den Folgejahren erfolgt die kontinuierliche Reinigung des anfallenden Grundwassers“, so Angermaier.

Für die Errichtung der Reinigungsanlagen und den Betrieb für die ersten fünf Jahre sind aus heutiger Sicht Kosten von rund 350.000 Euro veranschlagt. Diese werden zu rund 65 Prozent aus Bundesmitteln (Altlastensanierungsfonds) und zu rund 35 Prozent von der Stadtgemeinde Hainfeld getragen.