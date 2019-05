„Er bleibt mir in bester Erinnerung“, sagt Bürgermeister Albert Pitterle. Die Trauer in Hainfeld ist groß. Am Mittwoch wurde unter reger Beteiligung Schulrat Franz Wallner zu Grabe getragen.

Seine Bekanntheit über die Bezirksgrenzen hinaus erlangte er durch seine 40-jährige Lehrertätigkeit, welche er als Direktor der Hauptschule in St. Veit 1986 beendete sowie auch durch sein vielfältiges gesellschaftliches und soziales Engagement. Dafür wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Hainfeld ernannt. Von 1955 bis 1990 war er Gemeinde- und Stadtrat, von 1960 bis 1970 Vizebürgermeister. Wallner legte den Grundstein für den ersten großen Wohnungsbau in der Wiener Straße sowie für das neue Rot-Kreuz- und Feuerwehrhaus und das Landespflegeheim.

„Als Lehrer, Jäger, Heger und Naturliebhaber war ihm der Wald ein großes Anliegen, sodass er den Hainfelder Waldlehrpfad begründete“, schildert Elisabeth Marhold-Wallner. Sein Herz galt, neben seiner Familie, dem Roten Kreuz. Er etablierte die erste Rot-Kreuz-Dienststelle nach dem Zweiten Weltkrieg in Hainfeld, war Mitgründer vieler Ortsstellen im Bezirk und bei der Einführung des Notarztwesens beteiligt. Von 1982 bis 2004 leitete er die Rot-Kreuz-Bezirksstelle. Lebenslange aktive Unterstützung bot der Verstorbene der Feuerwehr.