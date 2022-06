Feuerwehreinsatz: Mann steckte in Viehgitter fest

So hatte sich ein junger Mann seinen Heimgang von einer Party im Steinbruch nicht vorgestellt. Er blieb mit dem Fuß in einem Viehgitter stecken. Selbst herauszukommen, gelang ihm aber nicht.

Passiert ist das Missgeschick am Samstag gegen halb zwei Uhr morgens in Landsthal. In der Finsternis scheint der Mann den Abstand des Viehgitters am Boden nicht gesehen zu haben und stolperte hinein. Bis zum Oberschenkel steckte er darin fest. Versuche, sich selbst zu befreien, scheiterten kläglich.

Retter fand er in den Kameraden der Feuerwehr Hainfeld, die alarmiert wurde. Sie rückten umgehend - top ausgestattet mit Einsatzleitfahrzeug, Hilfeleistungsfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und Teleskopmastbühne samt 25 Mitgliedern - aus. Die Rettung gestaltete sich nicht einfach, da die Gitter äußerst massiv waren.

Erst mit zwei hydraulischen Rettungsspreitzern gelang es, den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Dabei verwendeten die Feuerwehrkameraden auch immer wieder Pölzmaterial, um zu verhindern, dass er wieder sein Bein einklemmt. Die Rettung nahm dann die Erstversorgung des Party-Rückkehrers vor.

