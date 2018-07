„Die Neophyten, nicht heimische Pflanzen, sind ein massives Problem, das in den nächsten Jahren an Dramatik gewinnen wird, wenn man nicht rasch für Abhilfe sorgt“, ist FP-Gemeinderat Peter Terzer überzeugt.

Landesweite Problem tritt verstärkt auch in Hainfeld auf

„Hier wächst das aus Indien eingeschleppte drüsige Springkraut. Dieses breitet sich zur Zeit in der Bernau explosionsartig aus. Andererseits wuchert der aus Japan stammende Staudenknöterich entlang der Gölsen und des Ramsaubachs“, stellt er fest. Er ist überzeugt: „Dem Springkraut hätte man vor sechs bis acht Wochen leicht zu Leibe rücken können, man hätte bloß flächendeckend mähen müssen.“ Schwieriger sieht es mit dem fleischigen Knöterich aus. „Ich habe mich informiert. Da wäre bloßes Mähen nicht effizient, da kommt man ums Spritzen nicht herum“, sagt er.

Seine Sorge ist, dass Neophyten heimischen Pflanzen die Lebensgrundlage rauben. Als weiteres Gefahrenpotenzial kommt, so Terzer, hinzu, dass diese keine „Tiefwurzler“ sind, was für Bachböschungen ein Problem darstellt. Bei der letzten Gemeinderatssitzung hat er diesbezüglich einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Dieser wurde an den Gölsen-Wasserverband übermittelt. Seither hat er nichts mehr gehört.

Pflanzen stellen für den Wasserverband ein großes Problem dar

SP-Bürgermeister Albert Pitterle: „Die Stadtgemeinde Hainfeld wird das Problem im Wasserverband thematisieren. Die Bekämpfung ist sehr aufwendig und wird von uns finanziell und personell unterstützt.“ Obmann Reinhold Mader bestätigt: „Diese Pflanzen stellen für den Wasserverband ein großes Problem dar, vor allem unten am Böschungsfuß, wo man mit keiner Maschine hinkommt. Am Wasser kann man aber keine Gifte einsetzen. Wir können nur mulchen oder mit der Motorsense mähen. Da kommen wir gar nicht nach. Es wird aber zwei Mal jährlich gemäht.“ Eine Stellungnahme wird bis zur nächsten Gemeinderatssitzung übermittelt.