Einer Altlast wird der Kampf angesagt: Diese Woche beginnt die Beseitigung der Grundwasserschäden durch die ehemalige Putzerei Heilmeier in der Feldgasse. „Vom 26. August bis 30. September werden die Anlagen zur Sanierung des Untergrunds errichtet“, gewährt Bürgermeister Albert Pitterle einen Einblick in den Zeitplan.

Durch die Verwendung von Tetrachlorethen — ein in den 70er- und 80er-Jahren in Putzereien übliches Reinigungsmittel — war es zu einer Verunreinigung des Bodens durch chlorierte Kohlenwasserstoffe und zu einem Schadstoffeintritt ins Grundwasser gekommen. Betroffen ist ein Bereich von rund 450 Kubikmetern. Konkret gereinigt werden soll das Grundwasser mittels Sperrbrunnen. Damit wird das Nass aufgefangen und durch Aktivkohle, die wie ein Filter wirkt, gereinigt. Wie lange es dauert, bis die Säuberung abgeschlossen ist, sei schwer abzuschätzen, bestätigt Thomas Schweiger von der Gemeinde Hainfeld. Möglicherweise nehme es sogar Jahrzehnte in Anspruch, weiß Schweiger nach Gesprächen mit Experten.

Bei der Reinigung lässt man jedenfalls besondere Vorsicht walten. So werden mehrere Aktivkohlefilteranlagen verwendet, damit durch das hochgepumpte Grundwasser keine Verunreinigungen in den Regenwasserkanal gelangen können.

Die Kosten für die Sanierung sind kein Pappenstiel. 233.000 Euro muss die Stadt Hainfeld berappen, 65 Prozent davon fördert der Bund. Die Arbeiten führen die Firmen Porr Umwelttechnologie und Zöchling durch.

In Betrieb war die ehemalige Putzerei von 1967 bis 1996.