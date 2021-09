Dafür war die Errichtung eines neuen top modernen Büros von Nöten. Dieses entsteht derzeit am Firmenstammsitz an der B 18 in Hainfeld. Das rund 2.000 Quadratmeter große Areal bietet mit Büros, Besprechungs- und Seminarräumen Platz für rund 80 Mitarbeiter. Die Eröffnung der neuen Bürozentrale ist für das Jahr 2022 geplant.

Am Donnerstag fand dazu die Gleichenfeier statt, zu der sich auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einstellte.