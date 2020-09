Dem Leitspruch „Karriere mit Lehre“ wird Janine Petermann gerecht: Nach der Meisterprüfung hat sie erfolgreich ein Studium mit dem Master-Titel abgeschlossen.

„Auch, wenn mein Chef behauptet, dass ich mich am Beginn meiner Lehre nicht schmutzig machen wollte, dann stimmt das nur teilweise. Ich war aber sehr überrascht, mit wie viel Ruß man bei dieser Tätigkeit tatsächlich in Berührung kommt“, erinnert sich Janine Petermann an den Beginn ihrer Ausbildung bei Helmut Jandl in Hainfeld.

„Ein Rauchfangkehrer muss genau sein. Wenn das gegeben ist, bin ich zufrieden.“ Unternehmer Helmut Jandl, Hainfeld

Da sie als Jugendliche für ihre Ausbildung nicht wegziehen wollte, hat sie im Internet recherchiert und die Stellenausschreibung von Helmut Jandl gefunden. Dieser war sofort von dem gewissenhaften und lerneifrigen Mädchen begeistert. Nach der Probezeit waren sich beide Seiten sicher, den richtigen Weg gefunden zu haben.

„Ich bin in meiner Lehrzeit bereits um 4.30 Uhr mit dem Bus von Türnitz nach Lilienfeld gefahren. Weiter ging es mit dem Zug nach Traisen, wo ich noch einmal Richtung Rohrbach umsteigen musste. Zum Schluss gab es noch eineinhalb Kilometer Fußmarsch, bis ich um 6 Uhr in der Früh in meiner Lehrstelle angekommen bin“, will Janine Petermann anderen jungen Menschen Mut machen, für ihre Träume zu kämpfen und Ausdauer zu zeigen.

Da sich die junge Rauchfangkehrerin beim Lernen immer leichtgetan hat, ging es nach der Beendigung der Lehre zum nächsten Ziel, der Meisterprüfung. Nach einigen Jahren im Beruf, bei dem sie oft ihre Schwindelfreiheit beweisen musste, erfuhr sie, dass an der Donau-Universität Krems das Studium „Fire Safety Management“ angeboten wird. Da war für sie schnell klar, dass ihr Ausbildungsweg noch weitergeht. Also wurden in den vergangenen zwei Jahren technische Richtlinien, vorbeugender Brandschutz und Management gebüffelt. Obwohl ihr nicht viel Freizeit blieb, konnte sie das Studium kürzlich mit dem Master-Titel erfolgreich abschließen.

Besonders stolz auf „seinen ersten weiblichen Lehrling“ ist Unternehmer Helmut Jandl: „Ich beschäftige derzeit vier Rauchfangkehrer in meinem Betrieb, davon sind drei weiblich. Ich hatte nie ein Vorurteil gegenüber Frauen. Früher in der Landwirtschaft hat auch nie jemand gefragt, ob Frauen schwere körperliche Arbeit schaffen. Ein Rauchfangkehrer muss genau sein. Wenn das gegeben ist, bin ich zufrieden.“

Als Janine Petermann an ihn mit der Bitte, das Studium absolvieren zu können, herantrat, war nicht die Frage ob, sondern wie. Hierbei gab es Unterstützung von der WKNÖ, wie das rechtlich gehandhabt werden kann. Mit absolutem Erfolg.