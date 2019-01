Einen neuen Obmann hat der Gemeindeverband der Musikschule Hainfeld: Manfred Reinthaler, bislang Vize-Obmann.

Er hat mit seinem Vorgänger Karl Bader, der seit 2010 Obmann war, einen Tausch gemacht. Bader ist nun Stellvertreter, denn er wird in Hinkunft weniger Zeit haben. „Mit 1. Juli werde ich Präsident des Bundesrates. Das wird sehr terminintensiv“, begründet Bader seinen Rückzug aus der Obmannschaft. Bader hat sich immer intensiv für den Aufbau der Musikschule und deren Qualitätssteigerung eingesetzt. Reinthaler an der Spitze zu wissen, freut Bader: „Er ist begnadeter Musiker und weiß, worauf es ankommt.“

Reinthaler, vielen als Obmann der Musikkapelle Kaumberg bekannt, hat selbst Trompete am Konservatorium in Wien studiert und war fünf Jahre hauptberuflich bei der Polizeimusik tätig. Auch hat er schon als Trompetenlehrer gearbeitet. Als Obmann ist er nun für die Logistik des Verbandes zuständig: „Ich möchte die Zusammenarbeit zwischen Kapellen und Musikschule weiter intensivieren.“ Die Einführung der Bläserklasse in den letzten Jahren war der erste Schritt dazu.