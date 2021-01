Einsatz für die Feuerwehren Hainfeld und Kaumberg am Donnerstag: In Hainfeld war in einem Keller ein Brand ausgebrochen. Den Florianis gelang es, das Brandgut zu entfernen und eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Das Gebäude musste dann noch belüftet werden, um es vom Rauch zu befreien.