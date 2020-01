„Green Book – eine besondere Freundschaft“: Mit diesem Film beginnen Hedda Kasser und das Stadtkino Hainfeld das neue Kinodienstagsjahr.

Zum Inhalt: USA 1962: Dr. Don Shirley ist ein begnadeter afroamerikanischer Pianist und geht auf eine Tournee, die ihn aus dem verhältnismäßig toleranten New York in die amerikanischen Südstaaten führt. Als Fahrer und Bodyguard rekrutiert er einen knallharten italo-amerikanischen Türsteher aus der Bronx. Auf der Tour begegnen sie Rassismus und Gefahr in einer Ära der Segregation und Rassentrennung. Trotz ihrer deutlichen Unterschiede entwickeln beide Männer bald ein unerwartetes Verhältnis zueinander.

Der Film entstand 2018 in Kanada. Regie führte Peter Farrelly. Hauptdarsteller sind neben anderen Viggo Mortensen und Mahershala Ali.

Der Streifen wird am 14. Jänner um 19.30 Uhr gezeigt. Kartenreservierungen sind unter 02764/7833 erbeten.