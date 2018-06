Kunst oder Vandalismus? Dieses Thema polarisiert weiter in Hainfeld. Die NÖN berichtete: Eine selbst ernannte „Künstlergruppe“ hat zwei Plakate, in denen die FPÖ und Vizekanzler HC Strache verunglimpft werden, am offiziellen Schaukasten der Partei an der Hauptstraße befestigt. Die FP erstattete Anzeige. Die FP-Fraktion brachte überdies in der Gemeinderatssitzung letzte Woche eine Resolution ein, in der die Verunglimpfung und Beschimpfung der Blauen durch alle im Gemeinderat vertretenen Parteien verurteilt werden soll – und erhielt mehrheitliche Zustimmung von SP wie VP.

Anzeige gegen "Kunstplakate"

„Das politische Leben in unserer Stadtgemeinde war und ist auch nach dem Einzug von zwei FP-Mandataren in den Gemeinderat 2015 von einem breiten Konsens geprägt, an erster Stelle steht immer, trotz mancher weltanschaulicher Differenzen, das Wohl unserer Kommune“, untermauert dies FP-Gemeinderat Peter Terzer und grollt: „Sticheleien und Provokationen seitens einer Privatperson, die offenbar Grundregeln des demokratischen Zusammenlebens nicht akzeptieren will, sind dazu angetan, das sonst sehr gute Klima zu vergiften. Schaukästen politischer Parteien, die keineswegs billig sind und regelmäßig gewartet werden müssen, dienen der Präsentation der Parteiprogramme und zur Bürgerinformation. Diese zu verunstalten, ist völlig inakzeptabel und ein Akt fehlender demokratischer Kultur, auch wenn es unter dem fragwürdigen Deckmantel einer künstlerischen Aktion geschieht.“ Daher zeigen alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen keinerlei Verständnis für derartigen Aktionismus.

„Schaukästen zu verunstalten, ist völlig inakzeptabel und ein Akt fehlender demokratischer Kultur.“ Peter Terzer, FP-Gemeinderat

„Wir verurteilen Gesetzesverletzungen jeder Art, auch wenn sie politisch oder künstlerisch motiviert sind“, manifestiert dazu SP-Bürgermeister Albert Pitterle. Gleicher Meinung ist VP-Stadtparteiobmann Christian Köberl: „So etwas ist einfach nicht in Ordnung, ganz egal, um welche Partei es sich handelt. Das ist keine künstlerische Freiheit. Das ist Vandalismus!“ Er verurteile prinzipiell solche Aktionen jeglicher Art, nicht nur bei Plakaten, sondern auch bei anderem öffentlichen wie privaten Gut.

Alle Fraktionsvertreter sind sich einig: Es gäbe weit bessere Möglichkeiten, seine Meinung kundzutun — durch aktives, sinnvolles Mitgestalten des Gemeindegeschehens oder seriöse Beteiligung mit Niveau in der Kommunalpolitik.