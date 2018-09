„Trotz vieler Zweifler ist es mir gelungen, bis heute mit Ausdauer, Fleiß und einer gehörigen Portion Freude durchzuhalten“, bilanziert Maria Schweiger, Betreiberin des Hainfelder Papierwarenfachgeschäftes in der Hainfelder Hauptstraße, und lässt wissen: „Nun habe ich allerdings mein Pensionsalter erreicht und möchte meinen Lebensabend im Kreise meiner Familie noch bei halbwegs guter Gesundheit erleben.“ Mit 29. Dezember geht sie in den wohlverdienten Ruhestand und schließt ihr Geschäft. Bereits jetzt führt sie einen Totalabverkauf sämtlicher Papierwaren durch.

„Besonders stolz bin ich, dass ich in den 8,5 Jahren niemals in die roten Zahlen gerutscht bin“, sagt sie und betont, dass es nicht immer leicht gewesen sei, so ein kleines Geschäft gewinnbringend zu führen. Ihren Schritt, erst mit 52 Jahren in die Selbstständigkeit zu gehen, bereut sie daher nicht. Zuvor hat sie immer Bürotätigkeit versehen, so auch für die Musikschule Hainfeld, das Institut für Bildung und Kultur und für die Firma Vorreither.

„Mein Nachfolger sollte es in ähnlicher Weise fortführen“

Durch einen Jobverlust war sie gezwungen, sich etwas Neues zu suchen. „Ein Bekannter schlug mir die Idee des Papierwarengeschäftes vor“, erinnert sie sich. Sie hat sich trotz Diskonterkonkurrenz einen guten Kundenstock aufgebaut, vor allem ihre große Auswahl an hochwertigen Geschenkbillets und die Kopierernutzung gingen immer gut. „Mein Nachfolger sollte es in ähnlicher Weise fortführen“, sagt sie.