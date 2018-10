Wegen falscher Beweissaussage und Verleumdung musste sich eine dreifache Mutter in St. Pölten vor Gericht verantworten.

„Ich bin mir bewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe“, zeigte sich die 30-jährige Hainfelderin gleich zu Beginn der Verhandlung geständig. Schläge und daraus resultierend Hämatome soll ihr Partner ihren drei Kindern zugefügt haben. Das soll sie detailliert bei der Einvernahme auf der Polizei Hainfeld zu Protokoll gegeben haben. Auch bei einem Anruf bei der Staatsanwaltschaft wollte sie auf die fortgesetzte Gewaltausübung durch den Lebensgefährten hinweisen. Reumütig stellt sie vor Richter Slawomir Wiaderek die Sache nun ganz anders dar: „Das war alles erlogen. Es hat nichts gegeben.“

"Mein Hirn war so was von auf Null“

Dieser will wissen, was jemanden zu solchen Falschaussagen bewegt. „Ich war so eifersüchtig“, bringt sie es klar auf den Punkt und begründet ihr Verhalten: „Die innerliche Zorn, die Wut hat mich einfach überwältigt. Mein Hirn war so was von auf Null.“ Auch Freunde hätte es im Hintergrund gegeben, die sagten: „Mach das!“ Erst als von behördlicher Seite die Kinder befragt werden sollten, zog sie die Notbremse. „Ich wollte nicht, dass diese mit hineingezogen werden“, sagt sie und unterstreicht abermals ihre Reue: „Ich habe nicht das Recht, jemanden zu verurteilen, der nichts gemacht hat.“

Der Verteidiger scheitert jedoch mit der Forderung nach Diversion für seine Mandantin. Es setzt zehn Monate auf Bewährung. Geldstrafe gibt es keine. Die Angeklagte, eine Lehrabbrecherin, hat ja schon 30.000 Euro Schulden angehäuft. „Das ist keine Bagatelle“, unterstreicht Richter Wiaderek sein Urteil. Mit dem verhassten Partner, lässt die Angeklagte wissen, sei sie wieder versöhnt.