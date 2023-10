Nach Tod des Gründers: „Comedor del Arte“ lebt weiter

„Comedor del Arte“ war ein Herzensprojekt des Hainfelders Franz Witzmann. Erst im Juni musste das Vereinshaus aufgrund fehlender finanzieller Mittel geschlossen werden. Wenig später starb Witzmann. Jetzt fand die erste Vorstandssitzung ohne ihn statt. „Er hat so viel Engagement, Offenheit und Liebe in das Projekt gesteckt. Wir können ihn nicht ersetzen, aber wir haben uns entschlossen, den Verein weiter zu führen und zu schauen, was wir mit den uns verbleibenden zeitlichen Ressourcen und Talenten bewirken können“, betont Obfrau Alexandra Eichenauer-Knoll, die mit ihrem Team auch künftig für die Comedor-Familie da sein möchte. Zwar ohne das Vereinshaus aber mit den möglichen Zeit-Ressourcen.

Eichenauer-Knoll betreut einmal pro Woche eine Deutschlerngruppe im Quartier Klammgruberhof und ist mit einigen Personen aus der Comedor-Familie über Whatsapp sehr verbunden. Ihre Stellvertreterin Renate Höfler hält vor allem auf Facebook die Stellung.

Außerdem wurde etwa beschlossen, dass der Verein wieder das Kaffeehaus am Hainfelder Kreativmarkt (15. bis 17. Dezember) übernehmen wird und auch eine Vernetzung mit dem geplanten Reparatur-Café im Kultursaal in Hainfeld ist geplant. Dieses findet am 10. November statt. Für Anfragen steht die Obfrau gerne zur Verfügung und auch die Webseite bleibt bestehen.