„Es war keine harmonische Beziehung“: Da sind sich ein Hainfelder und seine Ex-Partnerin einig. Häufig Streit hätte es im Rahmen dieser On-Off-Beziehung, die man immer wieder wegen der gemeinsamen minderjährigen Tochter aufrecht zu erhalten versuchte, gegeben. Am Donnerstag saß der 42-Jährige vor dem Richter.

Er soll im Vorjahr die einstige Geliebte zur Rückzahlung von 2.100 Euro Schulden durch Äußerungen, wie er werde ihr Auto zerstören und Nacktbilder von ihr veröffentlichen, genötigt haben. Sofort bekannte sich der bisher als unbescholten geführte Mann schuldig, sodass sich sein Anwalt und der Staatsanwalt für eine Diversion aussprachen. Die Aussage seiner 43-jährigen Ex-Partnerin änderte jedoch den Verhandlungsverlauf völlig.

Als sie den Angeklagten im Gerichtssaal erblickte, verlor sie völlig die Nerven. Eine weitere Aussage ihrerseits war nur durch sein Verlassen des Gerichtssaales möglich. Auf die Nachfrage des Richters, woher denn ihre immense Angst rühre, verwies sie auf vorangegangene Gewaltübergriffe des Mannes. 2014 soll er sie im Zuge eines heftigen Streits ins Kinderzimmer gedrängt und dabei an Armen und Hals erfasst haben. Beim Gerangel seien Hämatome an ihren Armen entstanden.

2016 sei er abermals ausgerastet, hätte sie zu Boden gedrückt und ihr das Handy aus der Hand geschlagen, um einen Whats App-Chatverlauf zu löschen. Auch hier sei sie verletzt worden. Der Staatsanwalt forderte daher eine Strafantragserweiterung auf Körperverletzung. Die im Zuhörerbereich die Verhandlung verfolgende Großmutter des Angeklagten wurde, da sie Zeugin des Vorfalls 2014 war, spontan in den Zeugenstand gerufen. Sie bestätigte den Vorfall, relativierte aber die Härte der Gewalt durch den 42-Jährigen. Dieser bekannte sich, angesprochen auf die beiden Vorfälle, als „teils schuldig“, verneinte aber vehement mit den Worten „dass man nur so lügen kann“, seine Ex am Hals gepackt zu haben.

Das Gericht will nun die Ex-Arbeitgeberin, der sich die Angeklagte wegen der Übergriffe anvertraut haben will, befragen. Dann soll ein Urteil ergehen.