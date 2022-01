Pkw krachte gegen Hydraulikstütze: Lenker ins Spital geflogen

Schwerer Unfall am Dienstagmorgen: Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land hielt mit einem Lkw auf der L119 bei Bernau, um dort Aufräumarbeiten nach dem Sturm der letzten Tage mit einem am Fahrzeug montierten Kran durchzuführen. Dazu soll er die Hydraulikstütze ausgefahren haben, diese ragte vermutlich in die Gegenfahrbahn.

Ein Wiener Lenker prallte dagegen. Der 63-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Hainfeld aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte flog der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" den Verletzten in das Landesklinikum Lilienfeld. Seine Gattin, die sich am Beifahrersitz befand, kam glimpflich davon. Die L119 musste für zirka eine dreiviertel Stunde gesperrt werden.