„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe, bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andre, neue Bindungen zu geben“ heißt es in einem Gedicht von Hermann Hesse. Dieses trifft auf Herta Smetana zu. So lautet auch das Lebensmotto von der Direktorin, und es ist aktueller denn je: „Ruhestand wird es keiner werden“, lacht sie und verkündet, „ich habe noch viel vor, vor allem reisen“. Die Hainfelder und Ramsauer Volksschuldirektorin geht mit Schulschluss in Pension.

Eine Faszination für die Schule hegte sie schon immer. „Ich war noch keine vier Jahre alt, als ich unbedingt mit meiner älteren Schwester in die Schule gehen wollte“, schmunzelt sie. Sie ist ihren Eltern, allen voran ihrer Mutter, sehr dankbar, dass ihr diese Ausbildung ermöglicht wurde. „Denn damals“, erinnert Smetana, „war das Frauenbild ja noch ein anderes“.

„Zuwendung braucht jedes Kind und Beziehungsarbeit ist sehr wichtig.“ Herta Smetana, Volksschuldirektorin

Im September 1979 erlebte sie in Hainfeld ihren ersten Schultag als Lehrerin. Es folgten Jahre in Lehenrotte und St. Veit, bevor sie 1987 wieder nach Hainfeld zurückkehrte. „Es war eine Zeit der Wandlung, des Neubeginns in der Schule“, erzählt sie. Der Frontalunterricht wurde mehr und mehr zum Projektunterricht. Von da an war Herta Smetana in ihrem Element. Themen wie Wasser, Sport oder die erste Lesenacht für Schüler forderten jedoch auch die dynamische Lehrerin. Das war es ihr aber immer wert, denn: „Die Kinder waren voll Begeisterung dabei!“

Zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit waren die Schüler noch sehr in der Familie verwurzelt. „Sie begannen von innen heraus, sozusagen in konzentrischen Kreisen, die Welt zu erobern. Heute hingegen haben viele Kinder schon vor ihrem ersten Schultag einen großen Teil der Welt gesehen und bringen ein beträchtliches Allgemeinwissen mit“, stellt die Pädagogin fest. Die Verwurzelung fehlt heute jedoch oft, wie auch praktisches Alltagswissen – ein Wissen, das Kinder, die zuhause mithelfen mussten, automatisch lernten. „Kinder haben heute andere Bedürfnisse“, fasst die Pädagogin zusammen. Eines ist aber jedenfalls dasselbe geblieben: „Zuwendung braucht jedes Kind und die Beziehungsarbeit ist sehr wichtig“, betont Smetana. Selbst, wenn die Schule wie die Gesellschaft immer in Veränderung ist. Eine Veränderung war für Smetana 2010 zugleich ein Neubeginn: Da wurde sie zur Direktorin der Volksschule Hainfeld berufen, die Direktion der Volksschule Ramsau übernahm sie 2012. Ihr Team trug ihre Ideen immer mit. Karin Heindl – bis 2019 Lehrerin in Ramsau und jetzt als Nachfolgerin Herta Smetanas designiert – lobt Smetana: „Sie hatte immer ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Lehrerinnen. Für mich bleibt sie eine wichtige Mentorin.“

Gute Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern

Des Weiteren war die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister von Hainfeld und der Bürgermeisterin von Ramsau erfolgreich. „Diese war von gegenseitigem Verständnis geprägt“, sagt Albert Pitterle. Auch Ortschefin Gertraud Steinacher wird Smetana vermissen: „Wir konnten gemeinsam einiges in der Volksschule umsetzen. Für ihre Schule hat sie sich voll eingesetzt.“ Über sich selbst sagt Herta Smetana: „Ich kann mich gut an Situationen anpassen, analysiere sie, und wenn ich sehe, dass ich nichts ändern kann, dann sage ich mir: Mach‘ was draus.“ Ihrem Ruhestand blickt sie schließlich mit Hermann Hesses Worten entgegen: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“