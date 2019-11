„Ich habe einen Preis erhalten?“ Überrascht und zeitgleich erfreut gab sich Kaufmann Georg Reithofer, als ihn die NÖN darauf ansprach, was er denn zu seiner Auszeichnung sage.

Beim Genussfest im Casino Innsbruck wurde der „Genuss Guide 2020“ aus der Taufe gehoben. Darin finden sich die besten Unternehmer in den Kategorien Feinkost & Greißlerei, Spezialisten, Supermärkte oder Schinken, Speck, Wurst & Co. Zum besten Supermarkt in ganz Niederösterreich wurde ADEG Feinkost Reithofer aus Hainfeld gekürt.

„Diese Würdigung überwältigt und macht sehr stolz“, sagt Kaufmann Georg Reithofer. Die Auswahl erfolgte durch so genanntes ,Mystery-Shopping‘, also Testkäufe. „Bewertet wurde“, führt er aus, „nach Kriterien wie Frische, Freundlichkeit oder Präsentation.“

Die Auszeichnung sieht er als Ansporn, seine bewährte Geschäftslinie mit Schwerpunkt Regionalität weiter zu verfolgen und noch zu verbessern. Weitere Preisträger aus Niederösterreich in den anderen Kategorien sind der Adamah Biohof aus Glinzendorf, die Öfferl Dampfbäckerei aus Gaubitsch sowie die Fleischhauerei Berger aus Klosterneuburg.