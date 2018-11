Rekordzahl bei der BIL .

32 Betriebe und zwölf Institutionen: Das ist der neue Rekord an Ausstellern bei der 13. BIL, der Berufsinformationsmesse von Poly Hainfeld und Wirtschaftskammer Lilienfeld, die am Freitag in den Räumlichkeiten der Neuen Mittelschule Lilienfeld in Szene ging.