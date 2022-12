Pater Josef Lackstätter: „Geschenke sind nicht das Wichtigste“

Werbung

Vor gut einem Jahr wechselte Pater Josef Lackstätter von der Pfarre Furth bei Göttweig in den Bezirk Lilienfeld. Hier betreut er nun die Pfarren Hainfeld, Rohrbach und Kleinzell.

NÖN: Letztes Jahr stand Ihre Suche nach Pfarrgemeinderats-Kandidaten unter dem Motto „Mittendrin“. Sind Sie selbst auch „mittendrin“ angekommen?

Pater Josef Lackstätter: Ankommen geht nicht in einem Jahr. Ich bin voll und ganz in den neuen Pfarren, das ja. Aber man sagt, dass man fünf Jahre braucht, bis man ganz angekommen ist. Ich finde, das ist ein gutes Maß. Es braucht seine Zeit, bei mir und bei den Menschen, bis man sich aneinander gewöhnt hat und weiß, was man aneinander hat. Vertrauen entsteht nicht von heute auf morgen. Ich möchte allen danken, die mich bis jetzt angenommen haben. Das tut gut.

Wir leben in herausfordernden Zeiten. Wie sprechen Sie den Gläubigen Mut zu?

Pater Josef: Es scheint sich alles sehr zuzuspitzen. Verschärft wird das meiner Meinung noch dadurch, dass das Vertrauen untergraben wird, etwa in Politik, Kirche oder Medien. Das passiert zum Beispiel durch das Aufdecken von Betrug und Missbrauch oder durch Fake News. Wobei ich sagen muss: Solange es Menschen gibt, wird man etwas finden, was nicht in Ordnung ist. Schlimm wird es durch das Misstrauen in der eigenen Brust. Wenn man sich grundsätzlich betrogen und ausgebeutet vorkommt, führt das zu Wut, die bis zur Gewalttätigkeit geht und das noch mit der Überzeugung, im Recht zu sein. Dadurch ist selten etwas besser geworden. Mein Ruf an die Menschen und auch an mich lautet: Habt Vertrauen trotz allem! Und: Sucht das Miteinander! Das hat uns noch am meisten weitergeholfen.

Es gibt Schlimmes. Ja. Und es ist gut, wenn das aufgedeckt wird. Das heißt, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass wir getrost sein können. Aber es gibt viel mehr Positives. Das ist selbstverständlich und geht unter. Überhaupt jammern wir in Österreich auf sehr hohem Niveau. Eine schlimme Folge ist, dass sich die Guten die Politik immer weniger antun. Es bleiben nur die, die in die eigene Tasche arbeiten, und Demagogen übrig. Wo das hinführt, kann sich jeder ausrechnen.

Es gibt in der Adventzeit unzählige Feiern, viele verknüpft mit Kommerz und Hektik. Wie sehen Sie das?

Pater Josef: Ich sehe das gelassen. Das gehört zum Flair. Und es tut auch gut, am Weihnachtsmarkt die Seele baumeln zu lassen. Ich würde raten, das Materielle nicht so wichtig zu nehmen, sondern mehr auf den eigentlichen Sinn des Festes zu schauen: Gott ist Mensch geworden in Jesus. Er kommt zu uns. Und es wäre schön, wenn wir uns für diesen Besuch Zeit nehmen würden. Es ist nicht nötig, dass ich jeden Tag drei Stunden auf den Knien liege. Aber in meinem Denken und Herzen soll ein bisschen Platz für den Herrn sein. Ich bin überzeugt, dass die Hektik dann abfällt und alles ein gesundes Maß bekommt. Die Geschenke sind schön und gut, aber sie sind nicht das Wichtigste. Es ist schön, eine harmonische Feier zu gestalten, aber es soll nicht alles an Äußerlichkeiten liegen. Letztlich machen wir uns selbst mit unserem Perfektionismus fertig. Gott will das nicht. Er will uns Leben, Frieden und Freude schenken.

Was wünschen Sie sich persönlich für Weihnachten?

Pater Josef: Ich wünsche mir, dass die Menschen spüren können, dass der Herr da ist. Dafür ist es hilfreich, eine Kerze anzuzünden und still zu werden. Dem Herrn zu danken oder ihn zu bitten. Ihm das eigene Herz zu öffnen. Natürlich ist es schön, Weihnachtslieder zu singen oder die Geschichte seiner Geburt zu lesen. Schön ist es, wenn man nicht allein ist und wenigstens eine kleine Feier mit Freunden macht. Aber wenn das nicht möglich ist, ist es nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass der Herr im eigenen Herzen ankommen kann.

Wie werden Sie den Heiligen Abend verbringen?

Pater Josef: So genau habe ich das noch nicht geplant. Im letzten Jahr habe ich mit Pater Christian, dem Pfarrer von St. Veit, und Pater Bartholomäus die Weihnachtsvesper gebetet und wir haben gemeinsam gegessen. Dann hatte jeder zu tun. Ich feiere auch gern allein. Nach den Gebeten und dem Essen gratuliere ich meinen Lieben, telefoniere und schreibe WhatsApp-Nachrichten. An dem Tag geht das Handy immer über. Dann kommen schon die Christmetten. Es sind intensive Tage, aber ich freue mich immer darauf. Sie berühren das Herz besonders.

Welche Vorhaben gibt es in Ihren drei Pfarren für 2023?

Pater Josef: Eine Jahresplanung haben wir schon gemacht. Wir werden über Pfingsten nach Tirol reisen, ich will meine Heimat zeigen. In Hainfeld soll die Kirche ein neues Dach bekommen. In Kleinzell stehen die Kamine am Pfarrhof an und der Seiteneingang der Kirche braucht ein neues Dach. In Rohrbach ist das Wichtigste ja gemacht worden. Es gibt auf alle Fälle genug zu tun. Es gibt in allen drei Pfarren gute Teams und gute Mitarbeiter. Ich schaue zuversichtlich in die Zukunft.

