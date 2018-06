Am Freitag öffneten die Hainfelder Geschäfte zur Einkaufsnacht ihre Pforten, am Abend gab die Austroband „DIE3“ im Gasthaus Haginvelt ein Konzert. Die Firmen EP Farcher, Mode Thür und das Gasthaus Haginvelt feierten ihr 65-jähriges, 60-jähriges und zehnjähriges Bestandsjubiläum. Am Samstag lud Sicherheitsgemeinderätin Veronika Wochner mit den Baulichtorganisationen zum Sicherheitstag, die ihre vielfältigen Aufgaben im Bereich Sicherheit und Bürgerschutz vorstellten. Höhepunkt des Feierlichkeiten war am Abend eine Festsitzung zur Stadterhebung, zu der sich auch Gäste aus Hainfeld in Deutschland und in Issenheim im Frankeich, ebenso wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl einstellten. Am Sonntag fand das Jubiläum mit einem Frühschoppen seinen gemütlichen Ausklang.