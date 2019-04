„Wir sind sehr zufrieden. Es war ein voller Erfolg“, bilanziert Florian Staudinger zu den Theateraufführungen der Landjugend Hainfeld an den letzten zwei Wochenenden. Stärkster Tag mit rund 260 Besuchern war der vergangene Samstag. „Da mussten wir sogar noch Sessel dazustellen“, so Staudinger.

„Opas zweiter Frühling“: So lautete das Stück, das die Landjugendmitglieder amüsant auf die Bühne brachten. Seit Anfang Jänner wurde unermüdlich geprobt, Texte wurden gefestigt und jede Szene bis ins kleinste Detail genau durchgespielt. „Wir haben dieses Stück ausgewählt, weil es so gut zur momentanen Jahreszeit passt. Außerdem gibt es in diesem Stück viele Rollen, um all unseren theaterbegeisterten Mitgliedern das Mitspielen zu ermöglichen“, berichtet das Landjugendmitglied.

Tosenden Applaus ernteten die Hobbydarsteller, sodass die Mitglieder nun höchst motiviert sind, weiterzumachen. „Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr wieder spielen. Wir haben schon Stücke in der engeren Auswahl, aber es ist noch nichts fixiert“, verrät Florian Staudinger.