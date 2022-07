Umweltschutz im Frisörsalon: Mit Haaren den Ozean retten

Werbung

Haare schneiden und zeitgleich Gutes tun? Das geht. Frisörmeisterin Andrea Denk macht dies in ihrem Salon „HAArgenau Angie“ seit rund einem Monat, fast jeden Tag. Denn mit jedem einzelnen Haar, das sie schneidet, trägt sie ein wenig zur Rettung der Meere bei.

Frisörmeisterin Andrea Denk darf sich nun „Hair Help Hero“ nennen. Foto: Wolfschwenger

Und das geht ganz einfach, erklärt sie: „Ich sammle alle Haare auf, egal ob kurz oder lang. Diese werden nach Deutschland zur Organisation ,HAIR HELP the Oceans‘ geschickt und dort zu Haarfiltern, einer Art Ölsperre, verarbeitet.“

Denn Haare besitzen die besondere Eigenschaft, viel Fett aufzusaugen und diese Funktion verlieren sie auch nach dem Schneiden nicht. Daher eignen sie sich, um als natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzungen wie Öl, Benzin und Sonnenmilchreste in Gewässern wie Meeren, Flüssen und Seen eingesetzt zu werden. Diese Stoffe werden von den Haaren dann einfach aus dem Wasser herausgefiltert.

„Ich habe über diese Organisation einen Bericht im Fernsehen gesehen. Da habe ich mir gedacht: ,Da könnte ich ja auch mitmachen!‘“ Andrea Denk Frisörmeisterin aus Hainfeld

Im Sommer 2019 kamen die Haarfilter vor Mauritius zum Einsatz, als dort ein Frachter auf Grund lief und mehrere Tausend Tonnen Öl verlor. „Ich habe über diese Organisation einen Bericht im Fernsehen gesehen. Da habe ich mir gedacht: ,Da könnte ich ja auch mitmachen!‘“, erläutert sie die Beweggründe, wie sie zum „Hair Help Hero“ wurde.

Diese Bezeichnung wird allen Frisören zuteil, die sich als Partnersalon für „HAIR HELP the Oceans“ zur Verfügung stellen. Denk zahlt monatlich einen kleinen Beitrag an diese Organisation, damit sie teilnehmen kann. „Das ist doch super, wenn man so einen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Ansonsten würden die Haare nur im Mistkübel landen“, sagt sie. Mehr zur Organisation gibt es unter www.hair-help-the-oceans.com

