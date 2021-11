Hainfeld: "Unabsichtlich" Fahrrad gestohlen

Anfang Juli steigt ein junger Mann am Hainfelder Bahnhof in den Bus, er hat ein auffälliges oranges Fahrrad bei sich. Vier Tage später taucht das Fahrrad bei einem Gasthof wieder auf. Der eigentliche Besitzer, ein 13-jähriger Hainfeldner, bekommt es von der Polizei zurück. Der 26-Jährige, der jetzt deswegen mit seiner Erwachsenenvertreterin vor Gericht sitzt, hat eine Vorstrafe. Er gibt zu, dass Fahrrad weggenommen zu haben, es zu stehlen sei aber nicht seine Absicht gewesen.

„Ich wollte es nur anschauen und wieder zurückbringen“, sagt er in seiner Einvernahme. „Es ist mir aufgefallen, weil es so eine schöne Farbe hatte. Ich weiß, dass es falsch war, es mitzunehmen. Das ist ein Problem von mir: Wenn ich etwas schön finde, dann will ich es nehmen.“ Vor dem Freund, mit dem er an diesem Tag unterwegs war, behauptete er, es sei sein Fahrrad und er habe es im Internet gekauft.

Nur mitgenommen, nicht aufgebrochen

Weil der Freund zum Bus rannte, während er sich noch das Fahrrad ansah, habe er Stress bekommen und sei kurzerhand mit dem Rad in den Bus gestiegen, ohne es zurückzustellen. Ein Fahrradschloss habe er dabei aber sicher nicht aufgebrochen, sagt er und bleibt auch nach der Aussage des Fahrradbesitzers dabei, der sich sicher ist, das Rad abgeschlossen zu haben.

Eigentlich habe er das Rad schon am nächsten Tag zurückbringen wollen, private Probleme hätten ihn aber daran gehindert, sodass er es erst vier Tage später irgendwo abstellte, erzählt der Angeklagte weiter. Laut Gutachten hat der Mann eine verminderte Einsichts- und Schuldfähigkeit. Das gesteht ihm der Richter zu, nicht aber, dass er Recht nicht von Unrecht unterscheiden kann. Der Angeklagte nickt.

Entschuldigung und mildes Urteil

„Ich möchte mich herzlich entschuldigen“, sagt der 26-Jährige dann, drückt die Hand des Jungen und erklärt ihm seine Gedanken als er das Fahrrad nahm, bevor er ein aufrichtiges Es tut mir leid hinzufügt. Der Richter verurteilt ihn schließlich wegen Diebstahls statt wegen Einbruchsdiebstahls. Er glaubt dem Angeklagten, dass dieser das Fahrradschloss nicht aufbrach.

Die Polizei fand kein Schloss rund um den Tatort, es gebe außerdem keine Beweise, dass der Mann Werkzeug bei sich hatte. Wo das Schloss hinkam, bleibt ein Rätsel. Der 26-Jährige bekommt sechs Wochen bedingte Haft mit einer Probezeit von drei Jahren plus Bewährungshilfe. Er nimmt das Urteil an. Es ist nicht rechtskräftig.