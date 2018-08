Vandalen wüteten am Waldlehrweg .

Letztes Wochenende wüteten Vandalen am Waldlehrweg.. Sie warfen die Tafel mit der Beschreibung um, woraufhin das Glas zerbrach und die Splitter sich am Boden befanden. Auch wurde das liebevoll gestaltete Insektenhotel in den Graben geworfen. Die Vandalen hinterließen auch die Schachteln und Flaschen der Getränke.

Es wurde bei der Polizei Anzeige erstattet und ersucht die PI Hainfeld, Tel: 0591333122-100 um sachdienliche Hinweise.