Waldbrand: Großeinsatz am Kirchenberg .

Brenzlige Situation am Hainfelder Kirchenberg am Mittwochnachmittag. Der Wald des beliebten Naherholungsgebiets brannte. Acht Feuerwehren des Abschnitts Hainfeld kämpften gegen Rauch und Flammen an der Gemeindegrenze zwischen Hainfeld und Kleinzell. Ein Hubschrauber des Innenministeriums war zur Lageerkundung vor Ort.

„Es handelte sich um einen reinen Unterholzbrand auf einer Fläche von rund zwei Hektar. Das Feuer ist derzeit unter Kontrolle, aber der starke Wind ist noch eine Gefahr“, berichtet Christian Teis vom Bezirksfeuerwehrkommando Lilienfeld. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

„Unsere Erhebungen sind im Laufen“, bestätigt Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner.

Wassermeister Werner Reischer, der auch für den Gemeindewald zuständig ist, sowie Gemeinderat Richard Zeller öffneten mit Zustimmung des österreichischen Touristenklubs die Hainfelderhütte am Kirchenberg, sodass die erschöpften Einsatzkräfte die Möglichkeit hatten, sich etwas zum Trinken zu holen und sich auszurasten.