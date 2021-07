Mit annähernd 200.000 Kubikmetern umbautem Raum ist der Abbruch des ehemaligen Leiner-Kaufhauses in der Mariahilferstraße in Wien derzeit der größte innerstädtische Abbruch Österreichs – und zugleich auch der anspruchsvollste.

Die Baustelle wird seit Anfang Mai von der Arbeitsgemeinschaft Arge Rückbau Mayer & Co. – Zöchling, die für eben solche Großprojekte gegründet wurde, in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, der Signa Holding, abgewickelt. Die Durchführung dieses Bauvorhabens ist herausfordernd. „Das rund 30 Meter hohe Gebäude inmitten der beengten innerstädtischen Lage muss unter Einhaltung eines sehr engen Terminplans rückgebaut werden“, erklärt Bauleiter Fritz Hanisch, denn für den kompletten Rückbau stehen nur knapp fünf Monate zur Verfügung. Der Verkehrsbescheid der Stadt Wien hat eine Sperre der Mariahilfer-straße als stark frequentierte Einkaufsstraße ausgeschlossen. „Es steht uns hier nur ein rund vier Meter breiter Streifen als Schutzzone zur Verfügung. Die Baustelle mit all ihren An- und Ablieferungen wird komplett über die Karl-Schweighofer-Gasse bedient, eine enge Einbahnstraße, die hierfür auf der kompletten Gebäudelänge gesperrt wurde. Auch der Gebäudeabbruch selbst wurde in dieser schmalen Gasse begonnen“, so Hanisch.

Größter Abbruchbagger kommt zum Einsatz

Die zweite Herausforderung ist, dass die sechs Obergeschoße des Gebäudes rückzubauen sind und darunter drei Untergeschoße erhalten bleiben müssen, da diese beim Neubau weiterverwendet werden. Hierzu hätte man die kompletten Untergeschoße mit rund 14.000 Deckenstehern unterstellen müssen, um sie mit dem Abbruchbagger befahren zu können. Dabei kommt der größte Abbruchbagger Österreichs mit 36,5 Metern Arbeitshöhe und 108 Tonnen Gewicht zum Einsatz. „Da diese Unterstellung mit sehr hohem Aufwand und Kosten verbunden wäre, wurde gemeinsam mit unserem Arge Partner Mayer & Co. ein Abbruchkonzept entwickelt, das in Österreich bisher einzigartig ist“, sagt Hanisch.

Der Raupenkran schwebt in luftiger Höhe – ein bislang einzigartiges Rückbaukonzept in Österreich. Arge Rückbau Mayer & Co. Zöchling, Arge Rückbau Mayer & Co. Zöchling

Zusätzlich zum großen Abbruchbagger, der alle Bereiche abbricht, wo kein Befahren von Decken notwendig ist, wurde ein 400-Tonnen-Raupenkran mit 114 Metern Auslegersystem aufgebaut, der einen cirka 20 Tonnen schweren Bagger am Haken trägt. Dieser Bagger bricht das Gebäude Stockwerk für Stockwerk am Kran hängend von oben ab, ohne die Decken der Tiefgarage belasten zu müssen. „Allein der Kranaufbau in der Karl-Schweighofer-Gasse war eine logistische Herausforderung, immerhin musste der Kran binnen drei Tagen auf 37 Lkw-Ladungen antransportiert und vor Ort aufgerüstet werden“, weiß der Bauleiter.

An Stelle des bisherigen Leiner-Kaufhauses wird Signa hier ein nachhaltig ausgerichtetes, modernes Warenhaus samt Gastronomie und Lifestyle-Hotel errichten.