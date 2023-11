Werner Zlöbl organisiert Crowdfunding fürs Lepradorf im Senegal

Der Verein „Lehmhaus für Senegal“, initiiert vom Hainfelder Restaurator Werner Zlöbl, hat eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen.

Er baut Lehmhütten mit dem Klima angepassten Dachkonstruktionen für die dortige Bevölkerung, doch dafür braucht es mehr finanzielle Unterstützung. Beim Crowd-funding handle es sich um eine „Schwarmfinanzierung, bei der viele Menschen mit kleinen Beträgen dieses Projekt unterstützen und damit helfen, das Vereinsziel umzusetzen“, erklärt Zlöbl. Das Geld kommt den von höchster Armut betroffenen Menschen, südlich der Sahara in Senegal zugute. „In M'Balling, einem Lepradorf an der Atlantikküste, ist die Armut besonders groß“, weiß er. Die Leprakrankheit zehrt an den dortigen Bewohnern.

Gerade die Kinder sind im Senegal von Armut besonders betroffen. Werner Zlöbl will ihre Wohn- und später Ausbildungssituation verbessern. Foto: Werner Zlöbl

Die Tatsache, dass es kein sauberes Trinkwasser gibt, hohe Arbeitslosigkeit sowie ein nicht ausreichendes Bildungs- und Gesundheitssystem, würden die Situation weiter verschärfen. Außerdem seien die Folgen des Klimawandels unabsehbar. Der Jahrhunderte lang andauernde Kolonialismus hatte in Afrika verheerende Auswirkungen, vor allem an der ländlichen und ärmeren Bevölkerung.

Hier ein Modell eines stabilen Lehmhauses, entworfen von Werner Zlöbl. Er will dieses Hilfsprojekt ausbauen. Foto: Werner Zlöbl

„Mit Lehm und klugen Innovationen im Hausbau schaffen wir gemeinsam mit Dorfbewohnern in Senegal, dass sie ihr Leben in Würde und selbstbestimmt führen können. Also keine Hilfe mit der Gießkanne – sondern konkrete Maßnahmen direkt mit den Betroffenen“, unterstreicht er die zielführende Verwendung des Geldes. Der Verein hat das Ziel, die Verbesserung der Wohnsituation, die dazu erforderliche Berufsausbildung und die Verbesserung der Infrastruktur für Handwerksbetriebe zu fördern. „Damit können wir vermeiden, das Menschen zu uns flüchten müssen“, ist Zlöbl überzeugt. Infos zum Crowdfunding gibt es unter www.ecocrowd.de und zum Verein erfährt man mehr unter www.lehmhausfürsenegal.org