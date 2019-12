Hainfelder Kreativmarkt .

Ob Getöpfertes, Genähtes, Geschnitztes oder selbst Gebackenes: Der Hainfelder Kreativmarkt, der am Freitag und Samstag im Kultursaal in Szene ging, bot eine große Auswahl an kleinen Mitbringseln, die die Besucher erwerben konnten.