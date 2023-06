Bilderausstellung von Johann Fuchs in Hainfeld

Ende Mai wurde die Bilderausstellung von Johann Fuchs eröffnet. Nun besteht die Möglichkeit, Bilder aus seinem Nachlass zu erwerben. Der Erlös daraus kommt dem NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld zugute.

Ausgestellt werden die Werke im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld, im Foyer der Stadtgemeinde Hainfeld und im Hainfeld Museum. Fuchs lebte seit 1979 im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld, bis zu seinem Tod am 8. März 2008. „Er liebte vorallem Insekten und er beobachtete mit einem Teleskop den Himmel und die Sterne und fertigte Zeichnungen mit astronomischen Inhalten an. Seine Motive entstanden aus seinen Träumen oder von Fotos“, weiß Kulturstadträtin Anita Zehetmayer.

Begabung zur Malerei in Landesnervenklinik Maria Gugging entdeckt

Während eines Aufenthaltes in der Landesnervenklinik Maria Gugging habe sich Fuchs das Malen selbst angeeignet und wurde im Rahmen der Therapie dahingehend auch unterstützt. „Bereits in den 1950er-Jahren wurden die Patienten in Gugging zum Zeichnen angeregt. Man begann diese zu fördern und ihre Arbeiten der Kunstwelt vorzustellen. Einige Jahre später wurde das Haus der Künstler eröffnet, aus dem Künstler wie August Walla und Johann Hauser weltberühmt wurden“, erzählt Zehetmayer. Zu Beginn seines Schaffens zeichnete Fuchs vorwiegend mit Bleistift, während der Jahre wurden seine Bilder farbenfroher. 2005 hat er es auf das Cover der Hainfeld Info geschafft und ein kleiner Ausschnitt seiner Bilder ist auf der Rückseite des Buches „Wegkreuze in Hainfeld und Umgebung“ von Josef Gassner zu sehen.