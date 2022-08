Lilienfelder AK hat 448.915 Euro für die Arbeitnehmer gesichert

Werbung

„Rund 3.000 Menschen haben im ersten Halbjahr 2022 mit uns Kontakt aufgenommen“, rechnet Burkhard Eberl, der Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer (AK), anlässlich der Präsentation der AK-Halbjahresbilanz vor.

AK-Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl und sein Stellvertreter Jürgen Eder (v. r.) präsentierten die AK-Halbjahresbilanz. Foto: Zauner

Dabei sei es manchmal lediglich um rasche Auskünfte und Informationen gegangen. In rund 1.500 Fällen benötigten die Menschen allerdings weiterführende Beratung und die Unterstützung der AK-Experten in konkreten Problemfällen, so auch eine Dienstnehmerin aus dem Bezirk, die seit 2004 in einer Arztpraxis tätig war.

Während eines längeren Krankenstandes wurde sie Ende 2021 vom Dienstgeber ordnungsgemäß gekündigt. „Allerdings musste sie dem Arbeitgeber wegen der Arbeits- und Entgeltbestätigung nachlaufen. Als Draufgabe wurde auch der offene Urlaub samt Sonderzahlung nicht bezahlt. Solche Trotzreaktionen auf einen Krankenstand erleben wir immer wieder in unserer Beratung“, berichtet Eberl aus der Praxis.

Die Angestellte wandte sich deshalb an die AK Lilienfeld. „Nach Intervention durch die AK Niederösterreich überwies der Dienstgeber, ohne mit uns Kontakt aufgenommen zu haben, die ausstehenden Ansprüche in Höhe von rund 1.300 Euro“, weist Eberl auf den positiven Ausgang des Falles hin.

Insgesamt hat die AK-Bezirksstelle Lilienfeld im ersten Halbjahr 448.915 Euro für die Arbeitnehmer der Region gesichert. „Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretung wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen“, fasst Kammerrat Josef Indra zusammen.

