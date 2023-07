Rohrbacher Kids genießen den Sommerspaß des Ferienspiels

Rohrbachs Ferienspiele sind voll im Gange. Vier Wochen nach Beginn der Schulferien kann geschäftsführende Gemeinderätin und Ferienspiel-Koordinatorin Maria Vonwald auf eine äußerst positive „Ferienspiel-Halbzeitbilanz“ zurückblicken. 18 heimische Vereine und Institutionen haben sich heuer wieder angeboten, den gesamten Sommer über für lehrreiche Spiele, Spaß und Abwechslung zu sorgen.

Rund 250 Kinder haben die heurigen Veranstaltungen schon besucht. Das waren bisher die Geschicklichkeitsspiele des Heimat- und Trachtenvereines im Rahmen der Ferienspieleröffnung, ein Ausflug auf die Araburg mit den Rohrbacher Schulpädagoginnen in der ersten Ferienwoche, ein spannender Blick hinter die Kulissen der Firma Schmid Schrauben mit geschäftsführender Gemeinderätin Maria Vonwald sowie eine Wanderung auf den Guglzipf mit den NÖ Senioren/Ortsgruppe Rohrbach.

Allein am Ferienlager der Pfarre Rohrbach nahmen vorige Woche knapp 70 Kinder teil. „Eine Reise um die Welt“ hieß das Motto auf der Wurzeralm in Oberösterreich. Neben Fußball, Badminton und Basketball wurde auf der Lagerwoche wieder fleißig gebastelt und getanzt. Die heißbegehrte Disco und eine „gruselige Geisterstunde“ sorgten ebenso bei Groß und Klein für riesigen Spaß.

Apropos Vergnügen: 36 Kinder konnten beim Ferienspiel „a Gaudi mit da Musi“ bei der Jugendblaskapelle Rohrbach bei einigen Stationen basteln, malen, Rätsel lösen, Spiele spielen und verschiedene Instrumente ausprobieren.

Beim Nachmittag "a Gaude mit da Musi" übten sich schon die Kleinsten an der Trommel. Foto: Christine Hofmann

Rohrbachs Senioren luden im Rahmen der Rohrbacher Ferienspiele zu einem gemütlich Wanderausflug auf den Guglzipf in Berndorf (Bezirk Baden) . "Trotz schwüler Hitze erklommen alle 16 Kinder im Nu den Turm", freut sich Obfrau Helene Czizek. Als Belohnung gab`s für alle ein Eis. Foto: NÖ Seniorenbund

„Die Aktivitäten unserer Vereine sind nach wie vor ein Garant für abwechslungsreiche Ferien, denn mit ihrem Einsatz erfüllen sie die Sommerferien mit Leben“ freut sich Vonwald. Das Ferienspiel des USC Indat kaschütz, der Naturfreunde und des Bauernbundes, die SPÖ-Fraktion, Feuerwehr und das Rote Kreuz sowie die örtlichen Vereine LebensGut, Tennisklub, Spuntuvero und Alucas-Pass sorgen noch in den nächsten Wochen für ein kunterbuntes Programm, bevor am 2. September die 31. Auflage der Rohrbacher Ferienspiele beim großen Abschlussfest am Spiel- und Skaterpark einen krönenden Abschluss finden wird.