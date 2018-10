Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts überschlug sich ein Landwirt aus Mariazell mehrmals mit einem Traktor. Während des Überschlages versuchte sich der 53-Jährige mit aller Kraft in der Kabine zu halten, um nicht herausgeschleudert zu werden. Als die Zugmaschine zum Stillstand kam, konnte sich der Mann selber befreien.

Hilfe fand er in einem Jagdkollegen, der in der Nähe arbeitete. Der Bekannte brachte den Verunfallten zu seinem Hof. Das alarmierte Rote Kreuz Mariazellerland sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 15 und die Exekutive rückten umgehend aus.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit Verletzungen am Kopf, Becken und an den Beinen in das Landesklinikum Amstetten geflogen.

Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland mit zwei Fahrzeugen, einem Notarzt und 3 Sanitätern, Christophorus 15 sowie die Exekutive.