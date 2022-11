23-Jährige in offenem Brief: „Lilienfeld verkommt zur Schlafstadt“

Das Modehaus Haselmayer hat zu. Einige einstige Wirtshäuser im Ort ebenso. Das Schuhhaus Köstinger gibt es nicht mehr, auch der Orthopädietechniker Meiringer ist verschwunden. Der Handwerkerfachmarkt „Let‘s do it“ Eisner wird folgen. Dafür wird der Einkaufspark um- und ausgebaut, die „Müller“-Drogeriekette soll hier ihren Standort finden.

Magdalena Siegl sieht ihren Heimatort zur „Schlafstadt“ verkommen, denn „kleine Geschäfte, die den typischen Landcharme Lilienfelds ausmahen, verschwinden“. Und der geplante Müller-Markt im Einkaufspark, mutmaßt die 23-Jährige, würde noch einigen lokalen Betrieben auf Dauer den Todesstoß versetzen. Der laut ihr geplante zweigeschoßige Ausbau des Geschäfts würde überdies den Blick aufs Stift Lilienfeld, „das Wahrzeichen der Stadt“, trüben.

„Es erschreckt mich immer wieder, wie sehr sich unser Ort verändert.“

Mit einem offenen Brief „Für ein lebendigeres Lilienfeld“ wendet sich Siegl, die berufsbedingt unter der Woche in Wien lebt, an die Gemeinde, Stift und NÖN. „Es erschreckt mich immer wieder, wie sehr sich unser Ort verändert. Wie viele Geschäfte mittlerweile leer stehen, weil kein Nachfolger gefunden wurde oder Inhaber in Pension gehen“, merkt sie darin an.

Man hätte langsam „das Gefühl, dass die Stadt ausstirbt“. Im Schreiben ruft sie klar auf: „Deshalb appelliere ich an alle Bewohner Lilienfelds, sich für eine Vielfalt an Geschäften in der Stadt einzusetzen!“ Sie möchte eine Unterschriftenaktion starten, persönlich dafür von Haus zu Haus gehen aber nicht, wie sie gegenüber der NÖN unterstreicht.

Bürgermeister Wolfgang Labenbacher lädt sie zum Gespräch, denn er ist überzeugt: Lilienfeld stirbt nicht aus. „Es ist nach wie vor eine lebendige Stadt mit Kultur, Sport- und Freizeitmöglichkeiten, großen Arbeitgebern wie Neuman Aluminium oder Landesklinikum – und auch ein sehr guter Platz zum Wohnen!“

Das Gewerbegebiet im Perlmoos ist voll, in der Babenbergerstraße gäbe es jedoch wohl, räumt er ein, „leider einige Leerstände aus unterschiedlichen Gründen“. Den neuen Einkaufspark begrüßt er als Lückenschluss für dortige Leerstände. Und er legt klar: „Als Gemeinde bestimmen wir nicht, wer sich zu welchen Konditionen im Einkaufspark einmieten kann. Müller wird mehrere Produktbereiche abdecken, die wir bis jetzt nicht hatten. Da orte er schon einen kleinen Widerspruch“, richtet er Siegl aus.

Bleib’ im Ort!

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.