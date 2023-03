Lilienfelder Elias Danner ist erfolgreich mit Teppichen

Teppichproduktion auf Auftrag: Das ist das Standbein von Elias Danner. Im Jahr 2018 richtete sich der heute 29-Jährige während seines Studiums in einem leer stehenden Dachraum in seinem Elternhaus ein Atelier ein. Anfang dieses Jahres gründete er seine eigene Firma - „Elias Danner tufting art e.U“. Diese produziert moderne, zeitgenössische Teppiche.

In seinem Unternehmen arbeitet er allein, „wobei der vernetzte Gedanke ein wichtiger Teil meines Firmenkonzeptes ist“, betont der Lilienfelder. Die Konkurrenz auf seinem Gewerbssektor ist in Österreich laut seinen Angaben nicht groß. Danner arbeitet mit einer professionellen Anlage und besitzt hochwertiges Arbeitsequipment. Außerdem ist seine Arbeit sehr eng mit einer jungen, kreativen Szene verknüpft, denn bei den Kunden des Unternehmers handelt es sich gegenwärtig vorwiegend um Kunstschaffende. „Meine Kunden sind kreativ schaffende Menschen, die ihre Grafiken und Illustrationen vergrößern und auf eine weiche, erlebbare Ebene bringen wollen“, sagt Danner. Ein Kunde des Unternehmers ist etwa Illustrator und Musiker Andreas Fränzl, für den Danner drei von dessen Illustrationen als Wand- bzw. Bodenteppiche umgesetzt hat. „Ab 16. März sind die Teppiche und Bilder von Fränzl in der Galerie ,Soldo‘ im vierten Bezirk in Wien zu sehen“, verrät er.

Der vernetzte Gedanke ein wichtiger Teil meines Firmenkonzepts“ Elias Danner Teppichproduzent

Der gelernte Zimmerer studierte nach seinem Abschluss des Wifi Foundation Course an der New Design Universität in St. Pölten die Studienrichtung „Design, Handwerk und materielle Kultur“. Bei dem Projekt seiner Diplomarbeit handelte es sich um ein internationales Forschungsprojekt. „Studenten der NDU, Masterstudenten des Instituts für Creative/Media/Technologies der FH St. Pölten und der pensionierte Schweizer Industriedesigner Professor Dr. Micha Schaub haben gemeinsam einen Teppich mit der virtuellen Realität verbunden, der den Nutzerinnen im virtuellen Raum Orientierung gab. Mit eingebauten Schaltflächen konnte man eine virtuelle Kugel durch Drücken am Teppich bewegen“, erläutert Danner näher. Für seine Forschungsprojekte hat Danner seinen ersten Teppich getuftet.

Denn der Jungunternehmer knüpft nicht Teppiche, sondern wendet stattdessen das „Tufting“-Verfahren an. „Neben Knüpfen und Weben gibt es die Methode des Tuftens. Hierbei werden Fäden in ein Trägergewebe geschossen und anschließend wird die Rückseite verklebt und mit einem Rückengewebe versiegelt“, weiß dieser. Er führt weiter aus, dass er bei der Produktion seiner Teppiche Handpistolen benützt, mit denen individuelle und künstlerische Designs kreiert werden können. Diese erlauben es dem Teppichverkäufer, in unterschiedlichen Florhöhen zu produzieren. Getuftet wird mit einem sogenannten „Tuftinggun“ und das ausschließlich händisch. Das „Tuftinggun“ ermöglicht es Danner, das Garn auf das gespannte Trägergewebe, dessen Fasern beweglich sind, einzuschließen. Er erklärt: „Dabei rotieren Nadel und Schere abwechselnd. Die Nadel schießt in das Gewebe ein und die Schere schneidet das Garn ab. Durch das Abschneiden des Garns bildet dieses Büschel und man bekommt eine textile Oberfläche. Die größte Herausforderung besteht dabei darin, eine gleichmäßig verdichtete Fläche zu erschaffen.“

Für seine Teppiche verwendet Danner hauptsächlich Merinoschurwolle, Wolle von lebendigen Schafen. „Sie bietet viele Vorteile, ist atmungsaktiv, temperaturregulierend, bildet keine unangenehmen Gerüche, ist schwer entflammbar und sie lädt sich nicht elektrostatisch auf“, erklärt er. Neben der Wolle wird ebenfalls ein Trägergewebe benötigt, in welches das Garn eingeschlossen wird. Dafür verwendet der Teppichhersteller ein spezielles PVC-Gewebe. Ist ein Exemplar fertig getuftet, verklebt Danner dieses letztendlich mit einem Rückengewebe. Dieser Prozess dauert bei einem Teppich mit den Maßen 2 x 1,40 Meter etwa 40 bis 50 Arbeitsstunden.

Einen näheren Einblick in seine Arbeit gewährt der Unternehmer auf der Social-Media- Plattform Instagram unter eliasdanner.tufting oder auf seiner Website elias-danner.at

