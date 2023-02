Peruanerin in Hainfeld schickt ihr Spielzeug auf Reisen

„Pukllana“ ist Spanisch und bedeutet „Spielzeug“ Nach diesem Wort hat Lucia Zeballos Escalante de Zwesper ihr Unternehmen „Pukllana by Lucia“ benannt.

Zwesper stammt aus Peru und zog vor 13 Jahren nach Österreich. „Ein Teil meiner Familie kommt ursprünglich aus Italien und Österreich. Als Kind hat mir mein Opa viel über Österreich erzählt, ich war immer neugierig“, sagt die Unternehmerin.

Eigentlich wollte sie in Österreich ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre abschließen, doch aufgrund der Sprachbarriere brachte sie es doch in Peru zu Ende. Aber: „Als ich das erste Mal in Österreich war, wusste ich, das ist das Land, in dem ich mein Leben verbringen möchte“, erinnert sich Zwesper. Deswegen zog sie nach Wien und arbeitete in der Hotellerie.

„Ich wollte immer sichergehen, dass die Spielzeuge auch wirklich gut und sicher sind. Dass keine Farben oder Materialien verwendet werden, die nicht für kleine Kinder geeignet sind.“

Schließlich verschlug es sie nach Hainfeld und sie gebar ein Kind. Dadurch kam sie auf die Idee für ihr Unternehmen. „Ich wollte immer sichergehen, dass die Spielzeuge auch wirklich gut und sicher sind. Dass keine Farben oder Materialien verwendet werden, die nicht für kleine Kinder geeignet sind“, sagt die 35-Jährige. Also begann sie, selber Puppen zu häkeln.

Alle ihre Produkte, die sie auf der Facebook-Seite „Pukllana by Lucia“ verkauft, sind aus Naturmaterialien wie Holz und Wolle. Dabei ist ihr wichtig, dass die Spielzeuge didaktisch wertvoll sind. Ihr Motto: „Erlebe das Leben durch Spielen“.

Besonders stolz ist Zwesper auf ihre Matroschkas: Auf die Holzkörper malt sie Tiere und Früchte, die in einem bestimmten Land zu finden sind. Jedes Set gibt es nur ein einziges Mal.

Auch bei den Puppen und anderen Produkten geht Zwesper auf die individuellen Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden ein. Ihre Arbeit hat sich bereits herumgesprochen: Erst kürzlich machte sich ein Set mit Lätzchen, Kuscheldecke und Rassel auf nach Norwegen. Auch in die USA und die Heimat Peru hat Zwesper schon ihre Waren verschickt.

Ihre handgefertigten Produkte sind arbeitsintensiv: An einer Puppe häkelt sie drei Abende lang. „Aber die Arbeit, die ich in meine Produkte stecke, macht sie auch so schön und einzigartig“, sagt Zwesper.

