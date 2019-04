Äußerst produktive Monate hat der Kulturverein Annaberg hinter sich. „Unsere Handwerkskurse waren sehr gut besucht, man könnte meinen, in und um Annaberg wird nur mehr selbst gebackenes Brot und Gebäck verzehrt und alle Haushalte sind mit handgedruckten Vorhängen und Tischdecken dekoriert“, schmunzelt Obfrau Claudia Kubelka.

Der Stoffdruckkurs wurde gleich zweimal abgehalten, der Brotbackkurs war überbucht, sodass in absehbarer Zeit der nächste folgen wird. „Wir sind Grete Kammerhofer und Heinz Mathes sehr dankbar für ihr großes Engagement und ihre Begeisterung, die sich auf die Teilnehmer überträgt“, sagt sie über die Referenten. Auch der Patchworkkurs und der Frühlingsmalkurs auf der Gamsburg brachten strahlende Gesichter.

Rege war zudem das Interesse an den Spinn- und Webnachmittagen mit Veronika Wagner am Stadlerhof. Während für die Teilnehmer, welche mittlerweile alle ihr eigenes Spinnrad haben, nun bis zum nächsten Winter Pause ist, weil „die Maus den Faden abgebissen hat“, so Kubelka, wird der Jugend der Naturparkschule im Mai an einem Vormittag die alte Technik des Spinnens näher gebracht.

Wer Lust aufs Weben hat, muss indes nicht so lange warten. Eine Möglichkeit dazu lockt bei der diesjährigen Ausstellung unter dem Motto „Handwerkliches gestern-heute-morgen“ vom 22. Juni bis 22. September in den Kulturräumen des Vereins. „Es wird einen kurzen Rückblick auf das Thema Handwerk in unserer Region geben“, sagt Claudia Kubelka, „Anfang des 20. Jahrhunderts waren in der Gemeinde Annaberg an die 100 Handwerker, heute sind es vier Betriebe. Aber auch der Zukunftsaspekt zur Neu-Etablierung von Berufen ist uns ein großes Anliegen.“ Einen Schwerpunkt bildet außerdem Holz, regional der Werkstoff Nummer eins, mit vielerlei Verarbeitungs- varianten. „Die regionalen Handwerksbetriebe werden in die Ausstellung aktiv eingebunden sein“, verrät die Kulturvereinsobfrau.