Rund eine Million Euro investiert die Gemeinde im heurigen Jahr, um den Dorfkern schöner zu gestalten. Seitens der Dorf- und Stadterneuerung wurde für die Hauptplatzneugestaltung eine nicht rückzahlbare Förderung von 44.000 Euro gewährt.

Nach Bauphase I, der Planung und Vorbereitung wurde in Phase II der gesamte Hauptplatz rund um die Kirche bis zur neuen Brücke am Durlaßbach barrierefrei gestaltet. „Seit einigen Wochen ist die vom Gemeinderat beschlossene Begegnungszone, eine Straße, die für die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen und Fußgängern bestimmt ist, in Kraft getreten“, informiert Gemeindebauamtsleiter Christian Rotteneder.

„Im dritten und letzten Bauabschnitt ist heuer auch eine ,Wohlfühlzone‘ mit Sitzgelegenheiten vorgesehen.“ Vizeortschefin Anna Klinger

„Im dritten und letzten Bauabschnitt ist heuer auch eine ,Wohlfühlzone‘ mit Sitzgelegenheiten vorgesehen“, ergänzt Vizebürgermeisterin Anna Klinger. Bei der Gestaltung des neuen Hauptplatzes sei ein ganzes Maßnahmen-Bündel geplant, um den Platz nicht nur zu „benutzen“, sondern auch genießen zu können.

„Auch auf die Grünraumgestaltung der neu geschaffenen Flächen wurde nach den Kriterien von ,Natur im Garten‘ großer Wert gelegt“, berichtet Klinger weiter.

Gemeindearbeiter Hannes Sindl rechnet vor: „Es wurden bereits sechs Hainbuchen, vier Platanen in variablen Pflanztrögen und zwei Amberbäume gepflanzt. Und für noch mehr Grün im Ortskern wurden vor wenigen Tagen drei Lederhülsenbäume gepflanzt.“

Mit der Neugestaltung des Hauptplatzes wurde dem Wunsch vieler Bürger entsprochen, ist man sich in der Gemeindestube sicher.