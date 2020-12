Polizei scharrte sich um ein Haus in Kaumberg am Montagmorgen. Spezialkräfte der Sondereinheit Cobra sollen vor Ort sein. So lautete die Gerüchteküche.

Die NÖN hat nachgefragt: Bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigt man einen Einsatz. Es handle sich um eine von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordnete Hausdurchsuchung.

Die Spezialkräfte seien aus Sicherheit hinzugezogen worden. Näheres zu den Hintergründen wollte man nicht verraten. Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, berichtet, dass die Hausdurchsuchung bei einem 31-jährigen Mann stattfand.

"Dieser steht unter Verdacht des schweren Diebstahls von Jagdwaffen in Wiener Neustadt", sagt Habitzl.

Weitere Ermittlungen laufen.