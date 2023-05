Hohenberg: Eine Rehjagd als Hauptpreis

Die Hohenberger Jägerschaft veranstaltete wieder das traditionelle Hegeringschießen am Hof der Familie Reischer. Dieses dient dazu, die sichere Handhabung, den korrekten Zustand der Jagdwaffe und auch die Treffsicherheit nach der Schonzeit zu überprüfen, um danach in eine weidgerechte und erfolgreiche Jagdsaison starten zu können.

„Es wurden je drei Schüsse sitzend angetragen, der Schuss auf die Ehrenscheibe erfolgte über einen Pirschstock, so konnte auch diese praxisnahe Situation geübt werden“, schildert Johanna Ruthner von der Jägerschaft. Zum ersten Mal gab es bei der Auswertung neben dem Hohenberger Hegering, dem Er & Sie-Bewerb und der Gästeklasse auch eine Wertung der „Einserklasse“ für Jäger und Jägerinnen ab dem 65. Geburtstag.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Preisverleihung der vielen Sachpreise an die besten Schützen des Tages. Von insgesamt 145 Teilnehmern und Teilnehmerinnen erreichte im Hegering Thomas Günther vor Franz Vonwald jun. und Hans Weyrer den ersten Platz. Unter den Gästen gewann Daniel Witzmann den ersten Preis, danach folgten Anton Fischer und Christan Weber auf dem zweiten und dritten Platz. In der neuen „Einserklasse“ gewann Johann Eder vor Franz Pejrimovsky und Beatrix Vogl. Beim Er & Sie-Bewerb setzte sich ebenfalls Franz Vonwald jun. gemeinsam mit Bianca Grill durch. Den besten Schuss auf die Ehrenscheibe gab Hegeringleiter Johann Schweiger ab.

Der Hauptpreis der Veranstaltung wurde jedoch nicht an den besten Schützen verliehen, sondern erfolgte per Losnummer. Zu gewinnen gab es eine dreitägige Rehbockjagd in Rumänien, gesponsert vom Jagdreiseunternehmen huntingtrip24. Die glückliche Gewinnerin war ebenfalls Beatrix Vogl, die sich nun auf ein großartiges Jagderlebnis freuen kann.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Franz Markowski verwöhnte mit herrlichen Grillkoteletts, während die Familie Kirchmayer vom Thorhof mit frischem Steckerlfisch aufwartete, mit Getränken und feinen Mehlspeisen wurden die Gäste von Helga Reischer verköstigt.

