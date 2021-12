Das kommt bei Lilienfelds Bezirkspromis zu Weihnachten auf den Tisch

Das Weihnachtsfest wird im Kreise der Familie begangen. Diverser ist da schon, was aufgetischt wird.

„Bei uns kommen immer selbstgefangene Erlauf-Forellen auf den Tisch“, macht Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller Lust aufs leichte Weihnachtsessen. Deftigeres gibt es im Hause Christian Leeb : Der Türnitzer Bürgermeister erlegt ebenfalls selbst, und zwar Wild. Das genießt er dann bei den Eltern, denn: „Mir ist es wichtig, mir nahestehende Personen um mich zu haben“, so Christian Leeb.

Herzhaftes gibt es ebenfalls bei AMS-Chefin Margareta Selch : „Am 24. Dezember wird in der Familie meines Mannes traditionell zu Mittag Bratwürstel mit Sauerkraut gegessen. Zuvor gibt es noch eine ‚Friedhofsrunde‘, um die geliebten Personen zu besuchen, die nicht mehr mit uns feiern können.“

Am Abend kehrt bei Laternen-Licht aus Bethlehem, Weihrauch und weihnachtlicher Musik Ruhe ein. Und „wenn nicht zu müde, gehört der Gang in die Mitternachtsmette unbedingt dazu“, erklärt Margareta Selch.

Bei Bezirksbäuerin-Stellvertreterin Petra Schmölz wird der 24. Dezember zu einem richtigen Fasttag: „Es gibt Würstel mit Gebäck, mit der Stallarbeit würde sich ein großes Essen nicht ausgehen, das gibt es bei uns am Christtag, das habe ich auch so schon bei meinen Eltern miterlebt.“ Für sie ist Weihnachten keine Jahreszeit, sondern ein Gefühl. Gemeinsam mit der Familie stehen nach einem arbeitsreichen Tag und den Würsteln die Bescherung und die Mette am Programm.

Am Heiligen Abend läuten um 17 Uhr die Glocken des Stiftes Lilienfeld Weihnachten ein: „Um 17.30 Uhr singen wir Patres im Kapitelsaal die feierliche Weihnachts-Vesper. Nach dem gemeinsamen Abendessen halten wir eine festliche Bescherung bei der Weihnachtskrippe“, schildert Abt Pius Maurer.

Er liest vor den Mitbrüdern aus dem Weihnachtsevangelium, hält eine Ansprache. Und: „Wir singen, kleine Geschenke werden ausgeteilt und vor dem großen Christbaum darf das Lied ,O Tannenbaum’ nicht fehlen.“ Danach beginnen bald die Vorbereitungen für die Christmette um 22 Uhr, am Christtag ist der religiöse Höhepunkt die Festmesse um 10 Uhr.

In der Steiermark, bei Mariazells Bürgermeister Walter Schweighofer , ist Weihnachten ein absolutes Familienfest, geprägt von bäuerlichen Traditionen. Zum gemeinsamen Mittagessen am Bauernhof wird ein, nach einem uralten überlieferten Rezept, zubereiteter Milchstrudel, also eine Fastenspeise, gereicht.

„Am Nachmittag besuchen wir das Weihnachtsblasen in der Basilika Mariazell, danach ist Stallarbeit und um 19 Uhr Bescherung. Gegessen werden ausschließlich Lebensmittel aus eigener Produktion“, verrät Walter Schweighofer.